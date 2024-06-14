Поток туристов в Дагестан растет в 2024 году

Турпоток в Дагестан увеличивается из года в год, с начала 2024 года он вырос на 11,5%. В республике работают над легализацией мест размещения, это позволит нарастить налоговые сборы в бюджет, а также поможет в учете туристов.

В Дагестане рассказали о росте потока туристов и работе по выведению из серой зоны туристических объектов размещения.

За пять месяцев этого года республику посетили 662 тыс гостей, что на 11,5% больше, чем в прошлом году, сообщил глава минтуризма Дагестана Эмин Мерданов. По итогу года поток туристов в регион может приблизиться к 2 млн человек.

Также в ходе совещания под руководством главы Дагестана Сергея Меликова министр сообщил о работе по выведению из тени средств размещения. В прошлом году проверка выявили свыше 150 объектов, работавших без постановки на налоговый учет и не имеющих классификации.

"Из проверенных 167 средств размещения 43 работали без постановки на налоговый учет. После проверки часть объектов прекратила свою деятельность. Информация же о средствах размещения, функционирующих с нарушением требований законодательства, направлена в органы местного самоуправления для принятия мер"

– Мерданов