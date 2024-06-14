Поток туристов в Дагестан растет в 2024 году

В Дагестане рассказали о росте потока туристов и работе по выведению из серой зоны туристических объектов размещения.
За пять месяцев этого года республику посетили 662 тыс гостей, что на 11,5% больше, чем в прошлом году, сообщил глава минтуризма Дагестана Эмин Мерданов. По итогу года поток туристов в регион может приблизиться к 2 млн человек.
Также в ходе совещания под руководством главы Дагестана Сергея Меликова министр сообщил о работе по выведению из тени средств размещения. В прошлом году проверка выявили свыше 150 объектов, работавших без постановки на налоговый учет и не имеющих классификации.
"Из проверенных 167 средств размещения 43 работали без постановки на налоговый учет. После проверки часть объектов прекратила свою деятельность. Информация же о средствах размещения, функционирующих с нарушением требований законодательства, направлена в органы местного самоуправления для принятия мер"
– Мерданов