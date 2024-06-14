В Дагестане ожидаемая продолжительность жизни на 13 лет выше, чем в других регионах России

Дагестан – лидер России по ожидаемой продолжительности жизни, второе место занимает Москва. При этом в некоторых регионах страны этот показатель значительно ниже – на 13 лет.

В России от региона к региону очень сильно отличается ожидаемая продолжительность жизни граждан, поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Есть еще показатель, который связан с сокращением дифференциации в ожидаемой продолжительности жизни между регионами страны. Я напомню, что у нас разница в такой дифференциации очень большая - более 13 лет по разным регионам"

– Голикова

Лидерами по данному показателю в России являются Республика Дагестан и с небольшим отставанием Москва, где продолжительности жизни ожидается на уровне 79 лет, напомнила вице-премьер. При этом антилидером считается Чукотский автономный округ, где в 2024 году этот показатель составляет всего 66,5 лет.

В РФ через шесть лет продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет.