Надышаться - где в России самый насыщенный кислородом воздух?

С кислородным голоданием сталкиваются жители большинства регионов России, особенно тяжело нехватка кислорода переживается в жаркую погоду. Пять регионов России, где дышится всегда легко и кислорода хватает, назвал врач-флеболог, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА России Тимур Тажибаев.
Почему в жару не хватает воздуха и тяжело дышать?
«Климатическая гипоксия возникает при снижении концентрации кислорода в воздухе из-за погодных изменений – чаще всего, в жару или при резком понижении атмосферного давления. Это приводит к уменьшению уровня кислорода в крови, отдельных органах или во всем организме»
– флеболог
Нехватка кислорода чаще всего наблюдается в крупных городах летом. Чем выше температура воздуха, тем ниже концентрация кислорода в нем. Ситуация усугубляется, если жара сопровождается высокой влажностью - водяной пар вытесняет молекулы кислорода.
Кислородное голодание – симптомы
Понять, что у вас гипоксия, можно по таким симптомам, как головокружение, слабость, сонливость, утомляемость, низкая работоспособность, сложности с концентрацией внимания, чувство стеснения в груди, трудно дышать.
Знойным летом нужно чаще гулять в парках и бывать за городом, сохранять двигательную активность.
Регионы с воздухом, богатым кислородом
Надышаться кислородом можно даже в разгар лета в некоторых южных регионах России, этому способствуют особенности климата. По словам специалиста, воздух, богатый кислородом, можно найти в республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской, а также Ростовской областях, передает "Доктор Питер".
«Кровь лучше насыщается кислородом в регионах, где климат жаркий и сухой. Это приводит к разжижению крови в венах. В данном случае она приобретает ярко-алый оттенок и становится похожа на артериальную»
– флеболог