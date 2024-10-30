Вестник Кавказа

На Ставрополье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае выявляются случаи вируса Коксаки, однако нельзя говорить о вспышке заболеваемости. Краевой минздрав оценивает ситуацию как стабильную.

Замглавы Минздрава Ставропольского края Алексей Михаэлис рассказал о циркуляции вируса Коксаки в регионе, передает ТАСС.

"Выявляются спорадические случаи, они соответствуют времени года, не более того. Обстановка стабильная. <…> Нет вспышки, или каких-то отклонений от количества выявленных пациентов"

– Михаэлис

На Ставрополье этот вирус активно циркулирует с августа, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего вирусом заражаются дети школьного и дошкольного возраста. Лечение назначается симптоматическое.

В России с 5 ноября открыта "горячая линия" по вирусу Коксаки. Ранее сообщалось, что вирус из Турции "привозят" отдыхающие.

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