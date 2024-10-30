На Ставрополье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки

В Ставропольском крае выявляются случаи вируса Коксаки, однако нельзя говорить о вспышке заболеваемости. Краевой минздрав оценивает ситуацию как стабильную.
Замглавы Минздрава Ставропольского края Алексей Михаэлис рассказал о циркуляции вируса Коксаки в регионе, передает ТАСС.
"Выявляются спорадические случаи, они соответствуют времени года, не более того. Обстановка стабильная. <…> Нет вспышки, или каких-то отклонений от количества выявленных пациентов"
– Михаэлис
На Ставрополье этот вирус активно циркулирует с августа, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего вирусом заражаются дети школьного и дошкольного возраста. Лечение назначается симптоматическое.
В России с 5 ноября открыта "горячая линия" по вирусу Коксаки. Ранее сообщалось, что вирус из Турции "привозят" отдыхающие.