Вирус Коксаки давно "гуляет" по югу России

Исследования показали, что энтеровирусная инфекция Коксаки отнюдь не нова для России и широко распространена на юге страны, рассказал сотрудник центра общей инфектологии Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Елисеев.
"Энтеровирусная инфекция Коксаки в летне-осенний сезон широко распространена в южных приморских районах, а ее вспышки встречаются практически ежегодно, в том числе в детских оздоровительных лагерях, в курортных зонах"
- Владимир Елисеев
Главная задача российских медиков – не допускать распространение заболевания среди контактных, для чего предупреждать распространение вируса через воду, пищевые продукты, а также воздушно-капельным путем, отметил ученый, передает ТАСС.
Сейчас, в период роста сезонных заболеваний, нужно выявлять заболевших и изолировать их, а широкая информированность об инфекции позволит обеспечить своевременное обращение к врачам и эффективное лечение заболевания, добавил Елисеев.