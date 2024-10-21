Вирус Коксаки давно "гуляет" по югу России

Вирус Коксаки далеко не нов и широко распространен на юге России, где ежегодно фиксируют его вспышки, сообщили в Минздраве РФ. Встречается он и на курортах, и в детских лагерях, рассказали в ведомстве.

Исследования показали, что энтеровирусная инфекция Коксаки отнюдь не нова для России и широко распространена на юге страны, рассказал сотрудник центра общей инфектологии Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Елисеев.

"Энтеровирусная инфекция Коксаки в летне-осенний сезон широко распространена в южных приморских районах, а ее вспышки встречаются практически ежегодно, в том числе в детских оздоровительных лагерях, в курортных зонах"

- Владимир Елисеев

Главная задача российских медиков – не допускать распространение заболевания среди контактных, для чего предупреждать распространение вируса через воду, пищевые продукты, а также воздушно-капельным путем, отметил ученый, передает ТАСС.

Сейчас, в период роста сезонных заболеваний, нужно выявлять заболевших и изолировать их, а широкая информированность об инфекции позволит обеспечить своевременное обращение к врачам и эффективное лечение заболевания, добавил Елисеев.