Опасна ли микроволновка: радиация, бактерии, питательные вещества

Микоровлновые печи остаются в пятерке самых популярных электротоваров в России. Микроволновка - удобная и даже необходимая вещь, однако аргументы в пользу того, что она опасна, приводятся на протяжении десятилетий. Так это на самом деле или нет - разбираемся в нашем материале.

Микроволновка - случайное изобретение?

Микроволновка была изобретена в 1945 году американским инженером Перси Спенсером. Он заметил, что всякий раз когда он проходил рядом с магнетронными трубками, шоколадный батончик, лежавший у него в кармане, таял. Казалось бы случайное открытие, однако это не совсем так: Спенсер не просто так оказался рядом с оборудованием, которое использовалось для генерации микроволнового излучения, необходимого для работы военных радаров малого радиуса действия.

Дело в том, что после завершения Второй мировой войны, рынок магнетронных трубок резко сократился, а их производителям, в частности, компании Raytheon, пришлось искать новое применение для своей продукции. И здесь сотрудник компании, Перси Спенсер, действительно сыграл свою роль, направив деятельность компании на изучение возможностей использования магнетронных трубок для приготовления пищи. Через 10 лет Raytheon представил на рынке первую модель микроволновой печи стоимостью почти в полторы тысячи долларов, а еще через 10 лет появились модели за $ 400.

Радиация от микроволновки

По мере того как микроволновые печи становились всё популярнее, Союз потребителей США обеспокоился вопросом о том, опасна ли микроволновая радиация для людей. В 1974 году в The New York Times вышла статья о том, что из 15 микроволновок, проверенных Союзом потребителей, ни одна не может считаться безопасной, поскольку нет точных данных о том, какие уровни радиационного излучения являются безвредными для человека. Правительство на статью откликнулось быстро: Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США заявило о надёжности стандартов, указанных производителем.

Облучает ли микроволновка?

Микроволновая печь греет еду с помощью радиации, что настораживает. Однако, к счастью, микроволновки работают за счет неионизирующего излучения, которое не разрывает химические связи молекул, то есть не образует положительно и отрицательно заряженные ионы, в отличие от, например, рентгеновских аппаратов и томографов. Если микроволновую печь использовать по назначению, то данный её аспект - радиация - не опасна, то есть возможность развития рака сведена к минимуму. Гарантии по поводу того, что излучение от микроволновки полностью безопасно при любых условиях, не даёт ни одна мировая организация, занимающаяся вопросами здравоохранения.

Бактерии в микроволновке

Принцип работы микроволновой печи заключается в том, что излучаемые волны провоцирует вибрацию молекул воды в еде, таким образом её разогревая. По логике, микроволновая печь должна убивать микробы в пище, однако не всё так просто. Домашние СВЧ-печи разогревают еду неравномерно: то есть одни участки нагревают сильнее, чем остальные. Кроме того, во время подогрева пищи в микроволновке, нередко что-то разливается или разлетается, попадая, в частности, на стенки и верхнюю часть оборудования, куда микроволновое излучение не попадает. Соответственно, микроорганизмы, содержащиеся в крошках или каплях еды, оставшейся в микроволновой печи, могут продолжать функционировать.

В августе 2024 года в медицинском журнале Frontiers in Microbiology было опубликовано исследование, которые провели ученые, взяв на анализ 30 используемых в хозяйстве микроволновых печей. В них они нашли почти 750 видов бактерий, в том числе стафилококки, вызывающие самые разные заболевания.

Микроволновка убивает полезные вещества?

Что касается полезных свойств еды, которая разогревается в микроволновой печи, то тут, на удивление, беспокоиться не о чем. Во-первых, зачастую еда, которая разогревается в микроволновке, уже потеряла большую часть своих питательных веществ во время предшествующей обработки - жарки или варки. Во-вторых, микроволновые печи, на самом деле, один из самых безопасных с этой точки зрения способов готовки, и здесь принцип следующий: чем дольше пища готовится, тем меньше в ней остается полезных веществ. В микроволновке еда разогревается быстро, что наиболее приемлемо с точки зрения сохранения питательной ценности.