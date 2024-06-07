Юг России и Северный Кавказ этим летом ждут полную загрузку отелей

Гостиницы российского Юга и Северного Кавказа в нынешнем сезоне отмечают высокий спрос на бронирование. В некоторых регионах загрузка будет доходить до 100%.

Российские туристы этим летом выбирают отдых на отечественных курортах. Уже сейчас многие регионы Юга и Северного Кавказа отмечают повышенный спрос на бронирование отелей. В частности, в Ингушетии в первый месяц лета номерной фонд занят на 85%. Такие данные опубликовал в своем telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В 2023 году нас посетили 115 тыс. туристов, а в этом году к нам планируют приехать 125 тыс. гостей"

- Махмуд-Али Калиматов

Также сообщается, что в Дагестане отели на летний период уже зарезервированы на 85%.

Полную загрузку этим летом ждут здравницы Кубани и Ростовской области, а также до 90% будут заполнены санатории Крыма.

При этом стоимость путевок по сравнению с прошлым годом выросла до 25%.

Представители туриндустрии советуют россиян заблаговременно бронировать проживание на отдыхе и заранее продумать маршрут путешествия.