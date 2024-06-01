Северный Кавказ хотят сделать привлекательным для туристов-иностранцев

Международных туристов нужно привлекать в регионы Северного Кавказа, заявил гендиректор Кавказ.РФ. По его словам, помочь в повышении туристической привлекательности СКФО могут узнаваемые бренды.

Российской туристической отрасли стоит работать над тем, чтобы привлекать на Северный Кавказ туристов из других стран, такое мнение выразил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Помимо того, что туризм – это важнейшая отрасль экономики, мы зачастую забываем, что это наиболее человекоцентричное направление и отрасль, которые создаются от человека и для человека"

– гендиректор компании

По его словам, туризм как отрасль помогают сближению народов, налаживанию общения между ними. Именно поэтому, подчеркнул Юмшанов, важно привлекать туристов из других стран в Россию, прежде всего на Северный Кавказ.

Глава компании добавил, что помочь в этом могут узнаваемые бренды, например Эльбрус.

Из каких стран едут туристы на Северный Кавказ?

Ранее популярность Кавказа среди иностранных туристов в беседе с "Вестником Кавказа" оценил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"На мой взгляд, Кавказ сейчас не так популярен, как другие регионы, поскольку прямого авиасообщения практически нет, может, из Минвод есть несколько рейсов в Азию", – пояснил он.

По словам вице-президента АТОР, в СКФО можно встретить туристов, например, из стран Ближнего Востока.

"Наверное, китайцы добираются: они добираются до любых регионов. Ожидаем, что рано или поздно появится Индия, несомненно Иран. Это наши соседи, которые готовы к нам ехать, несмотря ни на что", – отметил Сергей Ромашкин.