Чем уникален отдых в Дагестане?

Зачем ехать в Дагестан? Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал уникальное сочетание плюсов Дагестана, которого нет у других республик Северного Кавказа, и призвал их ориентироваться на его опыт.

Дагестан – безусловный лидер по туристическому потоку среди республик Северного Кавказа как в прошлом, так и в текущем году, и это объясняется уникальным сочетанием важнейших идей для отдыха, которого нет в других регионах СКФО, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Во-первых, это берег моря, которого нет ни в одной другой республике. Туристы не так часто купаются, но море для них важно, они любят просто гулять по набережной, смотреть на восход или закат. Второе – это древнейшая история Дагестана. Дербент – практически ровесник Рима, ему две тысячи лет. Древние дербентские крепости, мечети – конечно, это мощная туристическая экскурсионная история. Третье – это то, что есть у всех республик СКФО: это уникальная кавказская природа, каньоны, барханы, поездки в горы. Этим могут похвастатьс и другие республики, но такого сочетания моря, истории и природы нет ни у кого другого", – указал вице-президент АТОР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соответственно, пояснил он, Дагестан сегодня на первом месте, причем с серьезным отрывом от соседних регионов. "Мы оцениваем, что турпоток в Дагестан подберется к двум миллионам человек в этом году. Ближайшие догоняющие – где-то 300-400 тыс туристов в год", – поведал Ромашкин.

Он призвал соседние регионы присмотреться к опыту Дагестана, а возможно и воспользоваться его популярностью для собственной раскрутки. "У нас много маршрутов, которые являются межрегиональными. Когда туристы приезжают в Кавминводы, они проезжают Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Чечню и приезжают на несколько дней в Дагестан. Такие транзитные маршруты – например, за 7 дней три-четыре региона – позволяют более слабым регионам воспользоваться популярностью более сильных", – рассказал эксперт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ромашкин добавил, что если учитывать Ставропольский край, то он конкурирует с Дагестаном на равных, но не за счет природных достопримечательностей, а благодаря району Кавказских Минеральных Вод, где развит медицинский туризм.