Вестник Кавказа

Мобильную сеть улучшили на пляжах Дагестана

Пляж Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МТС улучшил сеть на курортах Дагестана. Новое оборудование установили в 20 точках вдоль Каспийского моря. Скорость интернета в Избербаше выросла на 30%.

Качественный интернет провела компания МТС на курортах Дагестана. Об этом рассказали в самой организации.

Улучшению сети поспособствовала установка нового оборудования в 20 точках вдоль Каспийского моря – от Сулакской лагуны до Избербаша.

Отмечается, что в Избербаше скорость передачи данных увеличилась на 30%, а на севере Махачкалы работники расширили емкость сети на 50%.

Помимо этого, скорость интернета возросла на популярных пляжах в Карабудахкентском районе и Манаскенте. В МТС подчеркнули, что Дагестан сегодня является главным курортом на Каспии.

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