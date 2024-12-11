Вестник Кавказа

Путин намерен провести встречу с Асадом

Башар Асад и Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
Российский лидер в обозримой перспективе пообщается с находящимся в Москве бывшим сирийским коллегой. Точная дата встречи пока не определена.

Президент России заинтересован во встрече с Башаром Асадом, который последние несколько недель находится в РФ. Об этом заявил помощник главы российского государства, выступая на брифинге 23 декабря.

При этом Юрий Ушаков отметил, что пока не располагает информацией, когда именно состоится встреча Владимира Путина и бывшего сирийского лидера.

"Президент в ходе недавнего общения, прямой линии, упомянул, что он имеет в виду встретится с Асадом. Но когда он будет встречаться я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, проведет такую встречу"

– помощник президента РФ

Напомним, ранее в этом месяце Башар Асад ушел с поста президента Сирии в результате переворота. После этого президент России предложил ему политическое убежище.

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