Экстремистская группировка выявлена в Ростовской области

В Ростовской области обнаружена ячейка запрещенной в РФ организации. Он вовлекали мусульман в экстремистскую деятельность.

В Ростовской области пресечена работа ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Как заявили в ведомстве, представители группировки неоднократно выезжали за пределы страны. Они получали ложные представления о религии в зарубежных лагерях.

Отмечается, что члены ячейки вовлекали последователей ислама в экстремистскую деятельность, проводили собрания, отрицали необходимость участия мусульман страны в СВО.

Помимо этого, экстремисты оправдывали деятельность террористических организации на Ближнем Востоке, Центральной Азии и в регионах Северного Кавказа.

Против экстремистских деятелей заведены уголовные дела. Во время обысков у них нашли запрещенную литературу, а также личные записи. Все члены ячейки находятся под арестом.