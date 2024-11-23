Вестник Кавказа

Экстремистская группировка выявлена в Ростовской области

Экстремистская группировка выявлена в Ростовской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области обнаружена ячейка запрещенной в РФ организации. Он вовлекали мусульман в экстремистскую деятельность.

В Ростовской области пресечена работа ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Как заявили в ведомстве, представители группировки неоднократно выезжали за пределы страны. Они получали ложные представления о религии в зарубежных лагерях.

Отмечается, что члены ячейки вовлекали последователей ислама в экстремистскую деятельность, проводили собрания, отрицали необходимость участия мусульман страны в СВО.

Помимо этого, экстремисты оправдывали деятельность террористических организации на Ближнем Востоке, Центральной Азии и в регионах Северного Кавказа.

Против экстремистских деятелей заведены уголовные дела. Во время обысков у них нашли запрещенную литературу, а также личные записи. Все члены ячейки находятся под арестом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Между Таганрогом и Архызом будут ходить рейсовые автобусы

Между Таганрогом и Архызом будут ходить рейсовые автобусы

На Дону введут звание &quot;Почетный донор&quot;

На Дону введут звание "Почетный донор"

Донские гречку и чечевицу попробуют в Египте

Донские гречку и чечевицу попробуют в Египте

В донском Новочеркасске возродят командное училище связи

В донском Новочеркасске возродят командное училище связи

Ростовская АЭС заработала на полную мощность

Ростовская АЭС заработала на полную мощность

Донской Цимлянск остался без воды из-за аварии на водоводе

Донской Цимлянск остался без воды из-за аварии на водоводе

В Ростове открылся музей истории города

В Ростове открылся музей истории города

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Заброшенное общежитие Новочеркасска станет флагманским отелем

Заброшенное общежитие Новочеркасска станет флагманским отелем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы