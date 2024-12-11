Вестник Кавказа

Разлив нефтепродуктов не повлиял на туризм в Анапе

Разлив нефтепродуктов не повлиял на туризм в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно информации от туроператоров, происшествие с танкерами в Черном море не оказало влияние на бронирование отдыха в Анапе на летний период 2025 года. Также это не помешает туристам отдохнуть в городе на новогодние праздники.

Летний сезон 2025 в Анапе не будет сорван, несмотря на последствия ЧС и разлив нефтепродуктов в Черном море, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Пока что зимний сезон, в море никто не купается, на пляже нет ни одного человека, кроме волонтеров и тех, кто занимается ликвидацией последствий. Надо подождать. Угрозы сезону нет, поскольку он довольно далеко от текущего времени»

- Сергей Ромашкин

Он передал, что сейчас путешественники не думают о бронировании летнего отдыха в Анапе.

Происшествие с танкерами в Черном море также не влияет на бронирования отдыха в Анапе на новогодние праздники. Сергей Ромашкин в разговоре с ТАСС отметил, что зимой вся курортная жизнь сосредоточена в самом городе, и туристы не посещают пляжи.

Напомним, что из-за разлива нефти в Черном море в Анапе введен режим ЧС. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать оперштаб для борьбы с последствиями катастрофы.

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