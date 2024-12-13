Можно ли туристам ехать в Абхазию на Новый год 2025: энергетический кризис, повышение цен и отсутствие интернета

В республике продолжаются проблемы с электроэнергией, предприятия грозятся сократить производство продуктов, а российские туристы отменяют свои планы встретить Новый год на абхазском побережье.

Абхазия – одна из популярных стран у российских туристов. Сюда любят приезжать не только летом, но и зимой. Республика расположена таким образом, что температура воздуха здесь даже в холодное время года не опускает низко.

В последние годы россияне все чаще выбирали проводить новогодние каникулы на абхазском побережье.

В этом году ситуация изменилась. Многие путешественники задумались об отмене путевок в Абхазию. Все из-за нестабильной ситуации в стране.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что сейчас происходит в Абхазии?

Социально-экономическая обстановка в Абхазии ухудшилась в последние недели.

С 11 декабря в республике ввели веерное отключение электричества. Власти ввели график, по которому в дневное время свет подается только на 1,5 утром и вечером.

Ночью с 21:00 до 7:00 электричество не отключается.

Из-за отключения электроэнергии страдает производство продуктов питания. В частности, пекарни стали меньше выпекать хлеба и подняли на него цену. При этом, большая часть предприятий перешла на автономную генерацию.

Производители заявляют, что если подобный график сохранится еще на две недели, то работа пекарен может прекратиться совсем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с энергетическим кризисом, власти республики закрыли на неделю учебные учреждения.

Чтобы обогреть свои дома жители страны вынуждены использовать буржуйки.

Медицинские учреждения используют дизельные генераторы, которые питают лечебные отделения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Причина кризиса в Абхазии

В ноябре в Абхазии случился политический кризис, который привел к отставке президента Аслана Бжании. Уже тогда представители российского туристического бизнеса предупреждали путешественников перед поездкой в республику. При этом власти страны заявляли, что туристы могут в полной мере наслаждаться своим отдыхом на абхазском побережье.

После того, как ситуацию в политической жизни страны наладилась, начались перебои с электроэнергией.

Все из-за того, что Абхазия не имеет своего объекта, который мог бы производить электричество. Энергия поступает из Грузии и России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская ИнгурГЭС, которая снабжала республику, не смогла справиться со своей задачей из-за резкого снижения уровня в водохранилище.

Россия поставляет электроэнергию в Абхазию с помощью перетока. Стоимость российской энергии 15 млн в сутки, которые сейчас страна с трудом может выплачивать.

При этом большую часть электричества в республике потребляют незаконные майнинговые фермы. В связи с этим, власти предложили отключать интернет в ночные часы, чтобы сократить потребление электричества.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что ждет туристов, которые отправятся в Абхазию на Новый год?

Многие российские туристы заблаговременно приобрели путевки на Новый год в Абхазию. Сейчас путешественники взвешивают все за и против отдыха в республике.

При этом представители туристических компаний заявляют, что сейчас происходит спад на приобретение туров в Абхазию на лето 2025 года.

Также по словам туроператоров массового отказа от путевок на Новый год пока что нет, но он может произойти в последние дни перед праздником.

Многие туристы, чтобы добраться в Абхазию приобретали невозвратные билеты на самолеты до Адлера. Поэтому, чтобы не терять деньги, путешественники будут до последнего наблюдать за ситуацией стране.

Сами же туристы говорят о том, что встречать Новый год без света и интернета им не хочется, при этом деньги за билеты придется потерять. Некоторые рассматривают вариант отдыха в Сочи, но при этом придется заплатить дополнительно за проживание в отелях, цены в которых в канун праздника значительно возросли.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кроме этого, Ассоциация туроператоров России заявила, что выполняет рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития и останавливает продажу путевок в Абхазию. Также в АТОР рассказали, что отмена продаж туров не означает полное закрытие страны для российских туристов. Путешественники могут самостоятельно добраться в республику.

В свою очередь отельеры Абхазии заявляют, что большинство отелей питают от автономных электрогенераторов и проблем с перебоями электричества туристы не будут испытывать. При этом интернет в гостиницах все же может отсутствовать.

Могут возникнуть трудности у путешественников, которые решили бюджетно провести Новый год в Абхазии и выбрали для этого частный сектор. Здесь туристов может ждать не отапливаемое помещение и отсутствие света.

Несмотря на энергетический кризис, Абхазия рассчитывает на привычный туристический поток и планируется провести масштабный зимний фестиваль в начале следующего года. Отмечается, что событие пройдет в сезон сбора цитрусовых и будет посвящено самому новогоднему фрукту – мандарину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"