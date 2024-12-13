Вестник Кавказа

США пригрозили Грузии новыми санкциями

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
Вашингтон намерен продолжать политику санкций против Грузии – в черный список будут вноситься силовики и представители региональной власти, рассказали в Госдепе.

Власти США планируют расширять санкционные списки по Грузии, следует из заявления представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

Накануне Вашингтон, одновременно с Лондоном, ввел финансовые рестрикции против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям ведомства Мирзы Кезевадзе. Поводом для включения в черный список стала "жестокость", проявленная против участников акций протеста в Грузии.

"Госдепартамент также предпринимает дальнейшие шаги по введению визовых ограничений в отношении отдельных граждан Грузии и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, которые были вовлечены в насилие в отношении протестующих, и должностных лиц муниципальных органов власти, которые злоупотребляли своей властью для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания"

– американский дипломат

Миллер пояснил, что новые санкции находятся в целом в русле санкционной политики против Грузии: на прошлой неделе в отношении представителей руководства Грузии были введены визовые меры, в сентябре США уже вводили рестрикции против властей, а в последнее время к санкциям присоединились Великобритания и другие страны ЕС.

Стоит отметить, что сегодня премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о награждении руководства МВД, включая Гомелаури, орденом Чести. Сегодня же стало известно, что он получил высокий пост, заняв кресло вице-премьера.

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