Вестник Кавказа

Европа оказывает беспардонное давление на Грузию – Песков

Европа оказывает беспардонное давление на Грузию – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия в данный момент подвергается попыткам открытого давления со стороны Европы, что не может не удивлять, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия не намерена вмешиваться в дела Тбилиси.

Москва никоим образом не участвовала в событиях в Грузии и не собирается в дальнейшем заниматься этим, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в то же время российская сторона испытывает удивление, глядя на то, как страны Европы в открытую вмешиваются в ситуацию в Грузии, а также совершают попытки "беспардонного давления" на руководство Грузии.

"Это, конечно, уже зашкаливает"

– Песков

Представитель Кремля также уточнил, что российско-грузинские отношения "никак не выстраиваются".

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