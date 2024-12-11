В Тбилиси началась очередная акция протеста

Тбилиси снова в эпицентре протестной активности. В очередной акции оппозиции перед зданием парламента принимают участие студенты.

Двадцатая по счету акция протеста началась в Тбилиси. Оппозиционеры и им сочувствующие снова собрались перед зданием парламента Грузии.

Сообщается, что участники протестной акции прошли маршем по проспекту Руставели с лозунгами, посвященными образованию.

В мероприятии принимают участие учащиеся и преподаватели ряда грузинских университетов, передает РИА Новости. Информации о нарушениях на акции не поступало.

Напомним, что антиправительственные акции в Грузии начались в конце ноября на фоне планов властей приостановить евроинтеграцию страны. Шествия и митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. Правоохранителям удалось погасить насильственный потенциал протестного движения и удержать ситуацию под контролем.