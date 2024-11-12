Спасатели вызволили из снежного плена волонтеров Кавказского заповедника

Непогода, обрушившаяся на Кубань, застала в горах у Черкесского перевала в районе Фишта троих волонтеров Кавказского заповедника – спасатели отправили за ними вертолет.

Краснодарским спасателям сегодня пришлось выручать из беды троих сотрудников Кавказского заповедника – непогода застала их в горах в районе Черкесского перевала у горы Фишт, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Ситуацию усложняло то, что в горах Сочи уже несколько дней идет снег, который сопровождается пургой с метелью, а также объявлена высокая лавиноопасность, поэтому спуститься вниз пешком сами волонтеры заповедника просто не могли, передает "АиФ-Юг".

К счастью, спасателям удалось поднять в воздух вертолет, который и прилетел за терпящими бедствие людьми в район горы Фишт. Мужчин эвакуировали и доставили в Сочи.

К счастью, пилоту удалось посадить винтокрылую машину, хотя в горах продолжает буйствовать непогода, и прогноз синоптиков пока неутешительный: в первой половине недели на Кубани продолжатся опасные осадки.

Вплоть до 18 декабря в регионе прогнозируется сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и ураганным ветром с порывами до 25 м/с и более, и только 19 декабря осадки прекратятся, а воздух начнет прогреваться до положительных значений.