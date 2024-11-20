Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

Вскоре на кубанских курортах начнут работать для туристов зимние оборудованные пляжи. Всего будет доступно 60 таких пляжей, половина - в Сочи.
Краснодарский край готовится к активному зимнему сезону, в декабре на морском побережье начнут работать зимние пляжи, поделился губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«К предстоящему зимнему сезону подготовили 60 пляжей Азово-Черноморского побережья. Больше всего в Сочи – 33 территории, в Геленджике 16, пять в Анапе, еще по три в Темрюкском районе и Новороссийске»
– Кондратьев
На пляжах установлены беседки и лавочки, для прогулок предусмотрены деревянные настилы, также есть спортплощадки для занятий спортом на свежем воздухе, детские игровые зоны, места для точек общепита.