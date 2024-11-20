Вестник Кавказа

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре на кубанских курортах начнут работать для туристов зимние оборудованные пляжи. Всего будет доступно 60 таких пляжей, половина - в Сочи.

Краснодарский край готовится к активному зимнему сезону, в декабре на морском побережье начнут работать зимние пляжи, поделился губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К предстоящему зимнему сезону подготовили 60 пляжей Азово-Черноморского побережья. Больше всего в Сочи – 33 территории, в Геленджике 16, пять в Анапе, еще по три в Темрюкском районе и Новороссийске»

– Кондратьев

На пляжах установлены беседки и лавочки, для прогулок предусмотрены деревянные настилы, также есть спортплощадки для занятий спортом на свежем воздухе, детские игровые зоны, места для точек общепита.

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