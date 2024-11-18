Главную новогоднюю елку Сочи поставят в середине декабря

Главная елка Сочи будет установлена в декабре. Город украсят украшениями. Жители и гости увидят огромную деревянную шишку с подсветкой.

Главная новогодняя елка города Сочи будет установлена 15 декабря, власти уже приступили к монтированию иллюминации. Дерево будет стоять на площади Флага.

Перед праздниками город также украсят украшениями. Власти Сочи решили установить старые украшения, решив не тратиться на приобретение новых в столь сложное для России время.

Отмечается, что жители и гости курорта смогут увидеть огромную деревянную шишку с подсветкой и несколько новых светящихся деревьев, пишет "АиФ-Краснодар".

Кроме того, в других сочинских районах планируется поставить 15 елок. Руководство также нарядит игрушками и гирляндами жилые деревья и пальмы.