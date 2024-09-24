В Подмосковье выбрали главную елку страны

В Можайском городском округе выбрали ель, которая украсит Соборную площадь Кремля в новогодние праздники. Главная елка страны прибудет в столицу 12 декабря.

Главную новогоднюю елку выбрали в Подмосковье. Специалисты обнаружили ее в районе деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, передали в пресс-службе Управления делами президента.

Сообщается, что высота ели составляет 25 метров, а размах веток – порядка 8 метров. Специалисты подсчитали также возраст лесной красавицы. Как выяснилось, главному новогоднему дереву страны около 90 лет.

Специалисты проводили отбор по ряду параметров. Учитывали форму, объем хвои, внешний вид.

Отметим, что главная елка страны традиционно занимает место на Соборной площади Кремля. Дерево доставят в Кремль 12 декабря.