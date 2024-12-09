Вестник Кавказа

В Казахстане в два раза увеличилась численность снежных барсов

В Казахстане в два раза увеличилась численность снежных барсов
© Фото: Рixabay
Численность снежных барсов удвоилась в Казахстане в последние годы. Сейчас размер популяции хищников в республике составляет около 180 особей.

В Казахстане активно продвигается работа по сохранению популяции снежных барсов. Глава минэкологии республики Ерлан Нысанбаев отчитался о двукратном росте численности хищных кошачьих. 

"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в 2 раза и довести до порядка 180 особей"

– Ерлан Нысанбаев 

В рамках работы по сохранению уникальных хищников власти Казахстана сотрудничают с соседними государствами, а также создают охраняемые природные территории. Отмечается, что около 70% ареала обитания ирбисов охраняется государством.

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