В Казахстане в два раза увеличилась численность снежных барсов

Численность снежных барсов удвоилась в Казахстане в последние годы. Сейчас размер популяции хищников в республике составляет около 180 особей.
В Казахстане активно продвигается работа по сохранению популяции снежных барсов. Глава минэкологии республики Ерлан Нысанбаев отчитался о двукратном росте численности хищных кошачьих.
"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в 2 раза и довести до порядка 180 особей"
– Ерлан Нысанбаев
В рамках работы по сохранению уникальных хищников власти Казахстана сотрудничают с соседними государствами, а также создают охраняемые природные территории. Отмечается, что около 70% ареала обитания ирбисов охраняется государством.