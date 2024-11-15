Вестник Кавказа

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае
© Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области
В скором времени между Казахстаном и Китаем заработает уникальный туристический маршрут, который свяжет два живописных озера - Канас в Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая и Маркаколь в Восточно-Казахстанской области.

В Казахстане работают над уникальным международным туристическим проектом – пешим туристическим маршрутом, который свяжет озеро Маркаколь в Восточно-Казахстанской области (ВКО) и озеро Канас в в Синцзян-Уйгурском автономном округе КНР, сообщили в акимате региона.

"Рельеф и природа этих мест идентичны, но озеро Восточного Казахстана в разы больше, а следовательно и туристический потенциал у него огромный. К сожалению, пока здесь нет необходимой инфраструктуры, однако такая связка… позволит дать новый импульс для привлечения путешественников на Маркаколь"

- аким ВКО Ермек Кошербаев

Спрос на посещение таких мест в Китае огромный – Канас ежегодно посещают до 10 млн внутренних туристов, а значит, потянутся они и в Казахстан – специально для этого заработает новый пограничный переход, а к озеру будет построена современная дорога, поведал аким, передает Sputnik Казахстан.

Помимо этого, развитие туризма в ВКО активизирует строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане, которое начнется в следующем 2025 году, добавил Кошербаев.

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