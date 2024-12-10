Вестник Кавказа

ЕС налаживает контакты с новым сирийским руководством

ЕС налаживает контакты с новым сирийским руководством
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз готовит большую миссию дипломатов, которая в скором времени посетит столицу Сирии Дамаск: их задача – установить контакты с новым руководством страны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В скором времени в столицу Сирии Дамаск отправится высокопоставленная дипломатическая миссия Евросоюза: ее задача – установить контакты с новым руководством Сирии, заявила сегодня перед заседанием министров иностранных дел ЕС Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Полагаю, что очень важно, чтобы региональные и международные игроки видели картину одинаково и стремились к тому, чтобы в этой стране (Сирии) было стабильное и мирное правительство"

- Кая Каллас

Глава евродипломатии также подчеркнула, что руководство ЕС намерено активно участвовать в решении вопросов по Сирии, которые оно уже обсудило 14 декабря в Иордании с представителями Турции, США и ООН, а сейчас уровень будущего взаимодействия с новым руководством Сирии обсудят и главы МИД Евросоюза, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

При этом дипломат отметила, что решающее значение при налаживании контактов будут иметь реальные действия новой администрации страны.

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