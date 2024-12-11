Двое маленьких жителей Ставрополья отравились угарным газом

В частном доме в селе Арзгир произошел пожар, он был ликвидирован. В результате двое детей отравились угарным газом.

Частный дом загорелся в населенном пункте Арзгир в Ставропольском крае, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Возгорание вспыхнуло в спальне. Позже стало известно, что причиной возникновения пожара стал электрический удлинитель, к которому были подключены зарядное устройство и светильник.

В комнате к тому моменту находились двое детей 4 лет и 10 месяцев, их мама была в соседской комнате. Она почувствовала запах гари и вынесла сыновей.

Отмечается, что детей доставили в больницу из-за отравления. Огонь горел на площади в один метр, он был уничтожен.