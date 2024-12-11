Трое стали жертвами пожара в одном из домов Краснодара

Возгорание вспыхнуло в частном доме в Краснодаре. В результате погибли три человека. В доме не было дымового пожарного извещателя.

В одном из частных домов Краснодара произошло возгорание, есть жертвы и пострадавший, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как заявили в ведомстве, огонь вспыхнул на 100 кв м. При ликвидации пожара в доме нашли тела девушек 19 лет, 21 года и женщины 56 лет.

Отмечается, что в больницу был доставлен мужчина.

В МЧС добавили, что в доме отсутствовал автономный дымовой пожарный извещатель.