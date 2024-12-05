Пожар в Крыму: пострадали мать и ребенок

Два человека – взрослый и ребенок – пострадали во время пожара в одном из сел Крыма, малыш попал в больницу. Известна причина возгорания – нарушение правил растопки печи.

Серьезный пожар произошел в селе Изюмовка, расположенном в Кировском районе Крыма. Подробности рассказали в МЧС республики.

Мать была с ребенком дома. В какой-то момент она решила поддержать огонь в уже топящейся печи и плеснула в топку легковоспламеняющуюся жидкость. В результате начался пожар.

Пламя разгорелось на площади 10 кв м. Пожар быстро потушили, но в результате него пострадали и мать, и ребенок, возраст которого – 1,5 года. Малыша пришлось госпитализировать.

В МЧС подчеркнули, что нельзя использовать для растопки легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, за топящейся печью надо присматривать, не допускать ее перекала. Рядом с печью не должно стоять никаких вещей.