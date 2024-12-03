Вестник Кавказа

Лагерь для молодежи "Эльбрус" откроют в Нальчике

Какрдино-Балкарский национальный костюм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый молодежный лагерь, в работе которого будут активно задействованы принципы деятельности центра знаний "Машук", скоро заработает в Кабардино-Балкарии. Он получит название "Эльбрус". Единовременно в лагере смогут жить двести юношей и девушек.

Рассчитанный на работу в течение всего года лагерь для молодежи откроется скоро в курортной зоне Нальчика, сообщил глава Минмолодежи КБР Азамат Люев.

По его словам, лагерь, который будет называться "Эльбрус", будет создан уже в 2025 году. Он сможет принимать 200 представителей молодежи.

В лагере будут действовать несколько центров: центр компетенций, республиканский центр, где будет осуществляться военно-патриотическое воспитание. Кроме того, там будет открыт центр, где все желающие смогут повысить свои компетенции в походном туризме.

Люев добавил, что работа лагеря будет строиться в том числе на принципах, которые реализованы в таком проекте, как центр знаний "Машук".

Лагерь будет открыт в бывшем санатории "Коммунальник", он раскинется на площади 5 га.

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