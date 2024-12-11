В Абхазии закрыли для посещения Рицу

Рицинский заповедник в Абхазии с сегодняшнего дня закрылся для туристов. Причиной стали обильные осадки и лавинная опасность.

В Абхазии закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей республики - Рицинский нацпарк и находящееся в нем озеро Рица.

Посетить нацпарк нельзя с 17 декабря, туристическую локацию в горах закрыли из-за снегопадов и связанной с ними угрозы схода лавин.

Ведутся работы по расчистке автодорог от снега, информирует администрация Рицинского парка.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки должны завершиться в середине этой недели, затем погода нормализуется.