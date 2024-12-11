Новый год в Тбилиси: главную елку зажгли без праздника

Новогодняя елка на проспекте Руставели у парламента Грузии в Тбилиси была зажжена сегодня без традиционного праздничного мероприятия. Власти столицы изменили формат зажжения елки на фоне протестов, которые длятся почти три недели.

Новогоднее настроение все-таки пришло в Тбилиси: огни на праздничной елке и иллюминация на улицах города были зажжены, хотя и без обычного полноценного мероприятия, пишут грузинские СМИ.

Главная елка Грузии ранее была установлена у здания парламента, на проспекте Руставели. Праздничное зажжение должно было состояться в субботу вечером, но власти города решили перенести событие, так как, по словам мэра Кахи Каладзе, в сцену летели из толпы протестующих тяжелые предметы. Накануне Каладзе заявил, что дата торжественного зажжения будет определена в ближайшие дни. Сегодня он сообщил, что было решено не проводить его вовсе.

Огни на елке загорелись уже сегодня вечером. Одновременно в грузинской столице включили новогоднюю иллюминацию. Никаких мероприятий при этом не устраивалось.

Стоит отметить, что акция протеста против приостановки евроинтеграции проходит перед парламентом и сегодня – с 28 ноября они устраиваются ежедневно.