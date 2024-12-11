Новый год в Тбилиси: главную елку зажгли без праздника

Новогоднее настроение все-таки пришло в Тбилиси: огни на праздничной елке и иллюминация на улицах города были зажжены, хотя и без обычного полноценного мероприятия, пишут грузинские СМИ.
Главная елка Грузии ранее была установлена у здания парламента, на проспекте Руставели. Праздничное зажжение должно было состояться в субботу вечером, но власти города решили перенести событие, так как, по словам мэра Кахи Каладзе, в сцену летели из толпы протестующих тяжелые предметы. Накануне Каладзе заявил, что дата торжественного зажжения будет определена в ближайшие дни. Сегодня он сообщил, что было решено не проводить его вовсе.
Огни на елке загорелись уже сегодня вечером. Одновременно в грузинской столице включили новогоднюю иллюминацию. Никаких мероприятий при этом не устраивалось.
Стоит отметить, что акция протеста против приостановки евроинтеграции проходит перед парламентом и сегодня – с 28 ноября они устраиваются ежедневно.