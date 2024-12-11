Движение на главной транспортной артерии Грузии ограничили из-за снегопада

Временные ограничения движения транспорта ввели на участке дороги Тбилиси-Леселидзе в Грузии. В транспортном комплексе страны ожидают сильный снегопад.

Грузовой автотранспорт с прицепами и полуприцепами будет временно ограничен в передвижении на участке магистрали Тбилиси-Леселидзе. Причина – ожидаемый сильный снегопад. Об этом поведала пресс-служба департамента автодорог страны.

Водителям большегрузов придется искать пути объезда участка от 133 до 162 км дороги.

Сообщается, что на обладателей других транспортных средств ограничения не распространяются.

Отмечается, что 19 декабря большую часть Грузии накроет снег.