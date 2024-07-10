В Тбилиси приземлился первый самолет из Урумчи

В Международном аэропорту Тбилиси приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, доставивший в столицу Грузии первых пассажиров из китайского мегаполиса Урумчи.

На авиарынок Грузии вышла уже вторая авиакомпания из Поднебесной – ею стала крупнейшая китайская авиакомпания Air China, которая начала выполнять регулярные авиарейсы между Тбилиси и китайским мегаполисом Урумчи, сообщило Объединение аэропортов Грузии.

Boeng 737-800 с логотипом Air China доставил из крупнейшего торгового цента КНР в Тбилиси 98 пассажиров, обратно воздушное судно отправилось уже с 121 пассажиром на борту, а в воздушной гавани грузинской столицы состоялся прием для первых пассажиров и представителей авиакомпании, который организовала компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, передает Sputnik Грузия.

"На данном этапе рейсы между Урумчи и Тбилиси будут выполняться три раза в неделю, и с учетом увеличения спроса авиакомпания готова увеличить частоту рейсов. Авиакомпания также рассматривает возможность начала прямого авиасообщения между столицами Китая и Грузии"

- руководитель коммерческого отдела Объединения аэропортов Грузии Вако Чилашвили

Напомним, ранее планировалось, что самолеты Air China начнут летать между Тбилиси и Урумчи с сентября этого года, однако запуск нового авиасообщения затянулся до середины декабря. Как отметили авиавласти, запуск нового сообщения способствовать увеличению потока туристов между странами. Китайские туристы - в приоритете у Грузии, они отличаются покупательской способностью и выбором долгих организованных туров. К тому же, между Грузией и Китаем установлен безвизовый режим.