Вестник Кавказа

Копка огорода на Кубани закончилась обнаружением боеприпасов

Копка огорода на Кубани закончилась обнаружением боеприпасов
Житель Кубани обнаружил артиллерийский снаряд во время вскапывания огорода. Все найденные боеприпасы были вывезены и уничтожены.

Артиллерийский снаряд обнаружил житель Кущевского района Краснодарского края во время работ в своем огороде, пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Мужчина нашел крупный предмет, который был похож на боеприпас, при помощи трактора. Он в этот момент вскапывал свой огород. К месту нахождения приехали взрывотехники.

После обследования территории специалисты достали 4 снаряда, которые лежали в земле со времен ВОВ. Боеприпасы вывезли в карьер и ликвидировали с соблюдением мер безопасности.

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