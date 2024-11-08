Жителей Новороссийска эвакуировали из-за снаряда времен ВОВ

В Новороссийске обнаружили снаряд времен ВОВ. Власти города сообщили об эвакуации жителей. Бомбу обезвредят сегодня.

Руководитель Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны.

Мэр города-героя заявил, что бомба была найдена во время земляных работ в Южном районе. Он добавил, что находка будет уничтожена сегодня.

Кравченко подчеркнул, что снаряд доставят на полигон Раевский, работы будут проводиться в районе улицы Суджукской. Жители близлежащих домов будут эвакуированы.