Вестник Кавказа

Отключения света в Абхазии: детей распускают на каникулы

Отключения света в Абхазии: детей распускают на каникулы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне жесткого графика веерных отключений электричества в Абхазии и скачка заболеваемости ОРВИ было принято решение начать пораньше школьные каникулы, рассказали власти. Ранее такую рекомендацию дал Минздрав республики.

Школы Абхазии распустят на зимние каникулы на несколько дней раньше запланированного срока, рассказала замглавы Минпросвещения Ада Кварчелия.

По ее словам, власти приняли решение отправить школьников по домам уже с 20 декабря. По стандартному графику каникулы должны были начаться на пять дней позже.

Замминистра уточнила, что начало каникул было сдвинуто из-за, с одной стороны, энергокризиса и отключений света, с другой – из-за холодной погоды, передает Sputnik.

Кварчелия уточнила, что оснащенные генераторами детсады могут не прекращать работу.

Напомним, из-за дефицита электричества и сложностей с выделением средств на оплату перетока из России в Абхазии действует график отключений. Ночью, с 9 вечера до 7 утра, свет подается без ограничений. В дневное время электричество есть на протяжении менее чем трех часов в день. Сегодня Минздрав сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и осложнений и рекомендовал распустить школьников на каникулы.

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