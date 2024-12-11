Кобахидзе призвал бизнес в Грузии к диалогу

Заявление бизнеса не принесет Грузии мира, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя требование крупных предприятий провести новые парламентские выборы и отпустить всех задержанных на протестах в Тбилиси.
«Их заявление не способствует миру и может плохо обернутся для них, если допустить возможность "майдана", беспорядков в стране»
- Ираклий Кобахидзе
Он выразил мнение, что единственный разумный выход из ситуации – диалог, и передал, что уже встретился с несколькими представителями бизнеса.
«Они выразили надежду, что "майдан" наконец закончится и попытка радикальной оппозиции развалить страну закончится. Мы успокоили бизнесменов и сказали им, что "майдан" уже закончился и что все будет хорошо»
- Ираклий Кобахидзе
Протесты в Грузии 2024
После слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вступления Грузии в ЕС до 2028 года в стране начали проходить массовые протесты, длящиеся уже 21 день. Помимо продолжения евроинтеграции, митингующие требуют организации новых выборов в парламент.
Постепенно протестные акции превратились в беспорядки, в результате которых получили травмы как сотрудники МВД, так и сами митингующие. Часть демонстрантов также пришлось задержать и оштрафовать.
Сейчас протесты приобрели исключительно мирный характер и проходят в основном в виде шествий, участниками которых становятся представители определенной профессии или группы населения.