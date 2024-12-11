Вестник Кавказа

Кобахидзе призвал бизнес в Грузии к диалогу

Кобахидзе призвал бизнес в Грузии к диалогу
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Часть крупного бизнеса в Грузии поддержала протесты и оппозицию. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что это не способствует установлению мира и призвал предпринимателей начать конструктивный диалог.

Заявление бизнеса не принесет Грузии мира, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя требование крупных предприятий провести новые парламентские выборы и отпустить всех задержанных на протестах в Тбилиси.

 «Их заявление не способствует миру и может плохо обернутся для них, если допустить возможность "майдана", беспорядков в стране»

- Ираклий Кобахидзе

Он выразил мнение, что единственный разумный выход из ситуации – диалог, и передал, что уже встретился с несколькими представителями бизнеса.

«Они выразили надежду, что "майдан" наконец закончится и попытка радикальной оппозиции развалить страну закончится. Мы успокоили бизнесменов и сказали им, что "майдан" уже закончился и что все будет хорошо»

- Ираклий Кобахидзе

Протесты в Грузии 2024

После слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вступления Грузии в ЕС до 2028 года в стране начали проходить массовые протесты, длящиеся уже 21 день. Помимо продолжения евроинтеграции, митингующие требуют организации новых выборов в парламент.

Постепенно протестные акции превратились в беспорядки, в результате которых получили травмы как сотрудники МВД, так и сами митингующие. Часть демонстрантов также пришлось задержать и оштрафовать.

Сейчас протесты приобрели исключительно мирный характер и проходят в основном в виде шествий, участниками которых становятся представители определенной профессии или группы населения.

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