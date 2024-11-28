Премьер Грузии назвал кандидатуру Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативной

Кандидатура Кахи Каладзе на пост главы столицы Грузии не имеет альтернатив. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Кандидатура Кахи Каладзе на пост мэра грузинской столицы не имеет альтернатив при его рейтингах и результатах проделанной работы, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Что касается выборов мэра Тбилиси, то я не могу опережать события, потому что у нас есть процедуры. Решение по этому вопросу принимает политсовет, но я могу выразить свою позицию, что, учитывая все, включая персональный рейтинг, сделанные дела, думаю, что кандидатура Кахи Каладзе безальтернативна"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что ограничений на количество сроков на посту главы города в мировой практике нет, поэтому Каха Каладзе может баллотироваться еще раз. Грузинские премьер считает, что у оппозиции нет ресурсов и походящего кандидата, который сумел бы составить конкуренцию "Грузинской мечте".

Напомним, что впервые Каха Каладзе стал главой Тбилиси по итогам выборов в 2017 и 2021 годах.