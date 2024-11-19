Кавелашвили, Каладзе, Веа: как и зачем футболисты идут в политику?

Михаил Кавелашвили стал кандидатом на пост президента от партии "Грузинская мечта". Он может повторить путь Джорджа Веа – другого известного футболиста, который стал лидером своей страны.

Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" назван Михаил Кавелашвили. Интересный момент биографии потенциального президента: в большую политику Кавелашвили пришел из футбола. А кто еще из футболистов сменил игровую майку на деловой костюм?

Михаил Кавелашвили – будущий президент Грузии

Кавелашвили начал свою футбольную карьеру в конце 80-х годов. Грузинский этап карьеры Кавелашвили, игравшего на позиции нападающего, пришелся на непростые годы первой половины 90-х.

© Фото: Грузинская мечта

В 1995 году талантливый форвард перешел в "Спартак-Алания" и, что называется, "сорвал куш": клуб из Владикавказа под руководством Валерия Газзаева в тот год выиграл сенсационное чемпионство, низвергнув футбольного гегемона 90-х годов – московский "Спартак".

Из Владикавказа грузинский нападающий отправился в Англию, пополнив состав "Манчестер Сити". Стать звездой в Англии не получилось: "Сити" тогда был заштатной командой, которая балансировала между первым и вторым дивизионом, Кавелашвили играл редко, преимущественно выступая в арендах.

В политику спортсмен пришел в 2016 году, когда был избран депутатом от "Грузинской мечты". В дальнейшем он стал одним из лидеров движения "Сила народа", которое по сути откололось от "Мечты" и осталось идейно близко ей. В составе "Силы народа" Кавелашвили с соратниками начали продвигать курс на политическую суверенность, выступая с критикой западных инициатив.

На парламентских выборах 2024 года экс-футболист был избран депутатом от "Грузинской мечты".

Кахабер (Каха) Каладзе

Если Кавелашвили выступал на позиции нападающего, то Каха Каладзе прославился как защитник.

© Фото: соцсети Кахи Каладзе

Его путь в европейский футбол начался с киевского "Динамо", где Каха застал феноменальную команду Валерия Лобановского. Киевляне тогда "шумели" в Европе, поэтому очень скоро Каладзе оказался в "Милане".

В итальянском гранде молодому грузину пришлось конкурировать с мэтрами обороны мирового уровня – Паоло Мальдини и Алессандро Нестой. Каладзе не всегда попадал в старт, но оставался важным звеном великого "Милана" нулевых, дважды выиграв Лигу Чемпионов и чемпионат Италии.

Важное для защитника умение "читать игру" пригодилось и в политике, куда Каладзе пришел в 2012 году, начав свой путь в качестве депутата от "Грузинской мечты".

В дальнейшем Каладзе занимал посты вице-премьера и министра энергетики. В 2017 году Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси. Он также занимает пост генсека партии "Грузинская мечта".

Каха Каладзе реализовал себя не только в спорте, политике, но и в личной жизни. С 2013 года он женат на бывшей модели, дизайнере Ануки Арешидзе. У пары четверо сыновей.

Джордж Веа

© Фото: commons.wikimedia.org

Если бы существовала Нобелевская премия по самому голливудскому сценарию жизни, Джордж Веа, безусловно, получил бы ее. Родившийся в трущобах столицы Либерии Монровии, Веа достиг таких высот в футболе, которые до него не снились ни одному африканскому футболисту.

В 1995 году, выступая за "Милан", он стал первым африканцем, который выиграл "Золотой мяч" – важнейшую награду в футболе, которая сразу зачисляет обладателя в когорту легенд.

В политику Либерии Веа пришел в нулевых. Имея статус самого известного либерийца в мире, экс-футболисту быстро удалось стать заметной политической фигурой в небольшой стране. В 2017 он стал президентом Либерии.

Президентство Веа не ознаменовалось великими свершениями, но ему удалось то, чего не могут сделать многие африканские лидеры, – оставить должность после окончания срока своих полномочий.

Ахмед Бен Белла

Джордж Веа, безусловно, самый известный футболист, ставший президентом, но "отец алжирской нации" Ахмед Бен Белла был первым в ряду больших политиков, кто имел опыт выступлений на профессиональном уровне в футболе.

© Фото: commons.wikimedia.org

Бен Белла провел всего один матч за марсельский "Олимпик" на рубеже 1930-40-х, отказавшись от профессионального спорта в пользу военной карьеры во французской армии.

Но и его армейской карьере не было суждено докатиться до пенсии: уже очень скоро Бен Белла стал одним из лидеров борьбы с французской администрацией. В 1963 был избран первым президентом независимого Алжира, а в 1964 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Однако уже в 1965 был реализован популярный для континента сценарий смены власти: военный переворот, закончившийся для Бен Беллы изгнанием из страны.

Джанни Ривера

Джанни Ривера – еще один обладатель "Золотого мяча", ставший политиком.

© Фото: commons.wikimedia.org

Один из самых виртуозных атакующих полузащитников 1960-х годов, провел 500 матчей за "Милан", который по праву можно считать кузницей футболистов-политиков, если вспомнить, что Веа и Каладзе также выступали за итальянский гранд.

В итальянскую политику Ривера пришел в середине 80-х и даже тут показал, что умеет раздавать пасы и направо, и налево. Ривера сначала поддерживал антикоммунистическую Христианско-демократической партию, но затем его взгляды трансформировались, и он присоединился к ряду левоцентристских партий.

С 2005 по 2009 года был членом Европейского парламента от коалиции "Оливковое дерево".

Российские футболисты в политике: Роман Павлюченко и Валерий Газзаев

Роман Павлюченко запомнился российским футбольным болельщикам тремя голами: победным дублем в легендарном матче с Англией в 2007-м и голом в ворота сборной Нидерландов в не менее культовой игре чемпионата Европы 2008 года.

А вот карьера Павлюченко-политика будет трудным местом для его биографов. В 2008 году форвард, будучи действующим футболистом, стал депутатом Ставропольской городской думы от "Единой России". Как "Спящему гиганту" удавалось совмещать эту должность с выступлениями за английский "Тоттенхэм", остается дискуссионным вопросом.

Венчает экскурс Валерий Газзаев, тренировавший тот самый "Спартак-Алания", в составе которого чемпионом России стал кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили.

Валерий Газзаев был сильным футболистом, но гораздо более известен он в роли тренера. После "Спартака-Алании" возглавил московский ЦСКА, где стал творцом исторического успеха, выиграв Кубок УЕФА 2005 года. Это был первый еврокубок, который добыла команда из России в постсоветский период.

В политику пришел в 2012 году, когда стал доверенным лицом Владимира Путина. В 2016 году стал депутатом от партии «Справедливая Россия», позже занял пост замглавы комитета Госдумы по спорту и председателя комитета по делам национальностей.