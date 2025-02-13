Грузия пообещала дать ответ на поддержку революции извне

Премьер-министр Грузии обрушился с критикой на тех, кто пытается устроить революцию в стране на средства, полученные от заграницы.

Поддержка спонсирования революции в Грузии, поступающего из других стран, представляет собой не что иное, как преступление, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, финансирование попыток свергнуть законную власть из-за рубежа недопустимо.

"Когда вы поддерживаете другое государство в нарушении суверенитета своей страны, это уже является преступлением с политической точки зрения"

– Кобахидзе

Глава правительства уточнил, что оценку такого поступка с точки зрения права будет давать уже прокуратура.

Кроме того, премьер-министр обратил особое внимание на тот факт, что Грузия представляет собой суверенное государство с национальными интересами – их необходимо принимать во внимание.

Как Грузия ответит ее противникам?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, насколько серьезно настроены власти Грузии предъявить юридически оформленные претензии иностранным политическим кругам, ответственным за финансирование оппозиционной деятельности в республике.

"В принципе, все происходящее до сегодняшнего дня свидетельствует, что в этом деле грузинские власти настроены вполне серьезно. В мировой практике подобная борьба с западным влиянием за суверенитет редко встречается, поэтому и удается спонсорам финансировать революции и госперевороты. У нас та же ситуация, и власти хотят этому противостоять", - прежде всего сказал он.

"Дестабилизация Грузии спонсируется по-прежнему, и грузинские власти это никак не может устраивать. Другой вопрос, сможет ли наше правительстве в самом деле противостоять финансированию протестов. Пока что влиятельные лица в Евросоюзе только усиливают поддержку оппозиционные настроения, а грузинские власти вряд ли будут спешить с тем, чтобы наказать те или иные группы из-за этого влияния", - полагает Рамаз Сакварелидзе.

"В открытых источниках нет информации об объемах финансирования оппозиционных партий, СМИ и НПО в Грузии. Еще не принят закон, аналогичный американскому FARA – именно он даст информацию о том, кто как финансируется, и тогда станет ясно, насколько Запад сейчас вкладывается в расшатывание ситуации в Грузии", - добавил политолог.