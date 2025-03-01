Вестник Кавказа

Пашинян прибыл в Тбилиси

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский и грузинский премьеры провели переговоры в воскресенье. Встреча прошла в преддверии сегодняшнего футбольного матча между сборными двух стран.

В воскресенье, 23 марта, премьер-министр Армении отправился с рабочим визитом в Грузию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы армянского правительства.

В соседней республике Южного Кавказа Никол Пашинян пообщался с местным коллегой Ираклием Кобахидзе.

Центральной темой встречи стали вопросы стратегических армяно-грузинских отношений. Кроме того, премьеры поговорили на другие темы регионального значения.

Сегодня вечером главы правительств посетят футбольный матч плей-офф Лиги наций УЕФА, в котором сборная Грузии примет армянскую национальную команду.

Напомним, это уже вторая встреча Пашиняна и Кобахидзе за последние несколько дней. Первая состоялась перед предыдущей встречей сборных в Лиге наций. Та игра прошла в Ереване и завершилась победой грузинской команды.

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