Футбольные фанаты застряли на границе Армении и Грузии

На границе Армении и Грузии образовалась масштабная пробка. Она состоит из футбольных фанатов, которые едут в Ереван на матч между сборными двух стран.

Внушительная пробка из спешащих на матч футбольных фанатов образовалась на пропускном пункте на границе Армении и Грузии, сообщили СМИ.

Сегодня в Ереване грузинская сборная по футболу играет с армянской за место в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Матч пройдет на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна. Он стартует в 21:00 по местному времени (20:00 по мск). В столице Грузии установили фан-зону и большие экраны на площади Первой Республики.

Ответный матч состоится через три дня в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты уже распроданы.