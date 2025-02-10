Премьер Грузии поблагодарил участников протестов против правительства

Грузинский премьер-министр сделал неожиданное заявление. Ираклий Кобахидзе поблагодарил демонстрантов, которые на протяжении нескольких месяцев выходят на улицы Тбилиси на акции протеста.

Власти Грузии испытывают признательность сторонникам оппозиции, ежедневно выходящим на улицы Тбилиси для антиправительственных акций протеста. Такое оригинальное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Глава кабмина пояснил, что каждый день демонстранты своими действиями пополняют бюджет на суммы в десятки тысяч лари.

"Они приходят своими ногами, пополняют государственный бюджет, платят в бюджет десятки тысяч лари ежедневно, за это мы можем их лишь поблагодарить"

– Кобахидзе

Речь идет о новых правилах, по которым должны проводиться акции протеста. С недавнего времени значительно выросли штрафы за нарушения на митингах. Так, штраф за блокировку дороги вырос в 10 раз, до 5 тыс лари.