Вестник Кавказа

Сегодня утром в Москве прогремел взрыв, есть жертвы

Сегодня утром в Москве прогремел взрыв, есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв – сработало неустановленное взрывное устройство, погибли два человека, на месте работает следственная группа.

Сегодня в районе 7 часов утра на Рязанском проспекте в Москве раздался взрыв – сработало неопознанное взрывное устройство, сообщили в экстренных службах.

"На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека"

- экстренные службы столицы

На место чрезвычайного происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, она уже приступила к работе, выясняет причину взрыва и устанавливает личноти погибших, передает РИА Новости.

Следственный комитет страны уже возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек, ведется расследование, сообщили в ведомстве.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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