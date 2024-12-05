Сегодня утром в Москве прогремел взрыв, есть жертвы

Сегодня утром на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв – сработало неустановленное взрывное устройство, погибли два человека, на месте работает следственная группа.
Сегодня в районе 7 часов утра на Рязанском проспекте в Москве раздался взрыв – сработало неопознанное взрывное устройство, сообщили в экстренных службах.
"На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека"
- экстренные службы столицы
На место чрезвычайного происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, она уже приступила к работе, выясняет причину взрыва и устанавливает личноти погибших, передает РИА Новости.
Следственный комитет страны уже возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек, ведется расследование, сообщили в ведомстве.
Другие подробности происшествия не сообщаются.