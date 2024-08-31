Вестник Кавказа

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из районов Дагестана появился новый мост. Его длина – 80 м. Постройка должна соединить Ахвахский район с Махачкалой и другими районами Дагестана.

На трассе Ботлих – Карата в Ахвахском районе состоялась торжественная церемония открытия нового моста, пишет пресс-служба дагестанского правительства.

В мероприятии принял участие вице-премьер региона. Выступая на открытии моста, Ризван Газимагомедов подчеркнул, что построенное сооружение поможет жителям района беспрепятственно добираться до столицы республики и других точек Дагестана.

Чиновник обратил внимание на большое значение, которое путепровод имеет для развития Ахвахского района. Он заверил, что только что открытый мост полностью безопасен и соответствует требованиям грузоподъемности.

Стоит отметить, что протяженность моста составляет 80 м.

Напомним, Ахвахский район находится в юго-западной части Дагестана. Его административный центр – село Карата, там проживает более 5 тыс человек. В Ахвахском районе находятся более 350 исторических и архитектурных памятников, в том числе мавзолеи сына и знаменосца Имама Шамиля, башни, водяные мельницы, могильники и кладбища.

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