Вестник Кавказа

На курорте "Эльбрус" открылся сезон катания

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" стартовал после переноса даты открытия. Для курорта этот сезон станет юбилейным.

На курорте "Эльбрус" состоялось открытие юбилейного 55-го сезона катания. Открытие прошло в торжественной обстановке, для гостей подготовили праздничную программу. 

Участники праздника могли реализовать свои творческие идеи в рамках конкурса по созданию скульптур из снега и льда, а также проверить спортивную форму в скоростном спуске с горы. 

Юные гости праздничных активностей могли принять участие в мастер-классах, турнире по мини-хоккею, а также в интерактивных играх. 

Сообщается, что на курорте ввели в эксплуатацию новую систему оснежения, смотровые площадки. Также планируется открытие двух канаток в районе обсерватории.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Сильный ветер закрыл канатку на Эльбрусе сегодня

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

В развитие «Эльбруса» вложат 14 млрд рублей

В развитие «Эльбруса» вложат 14 млрд рублей

Новая экотропа появится на Эльбрусе к 80-летию Победы

Новая экотропа появится на Эльбрусе к 80-летию Победы

Канатные дороги на Эльбрусе не будут работать 19 ноября

Канатные дороги на Эльбрусе не будут работать 19 ноября

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы