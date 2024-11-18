На курорте "Эльбрус" открылся сезон катания

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" стартовал после переноса даты открытия. Для курорта этот сезон станет юбилейным.

На курорте "Эльбрус" состоялось открытие юбилейного 55-го сезона катания. Открытие прошло в торжественной обстановке, для гостей подготовили праздничную программу.

Участники праздника могли реализовать свои творческие идеи в рамках конкурса по созданию скульптур из снега и льда, а также проверить спортивную форму в скоростном спуске с горы.

Юные гости праздничных активностей могли принять участие в мастер-классах, турнире по мини-хоккею, а также в интерактивных играх.

Сообщается, что на курорте ввели в эксплуатацию новую систему оснежения, смотровые площадки. Также планируется открытие двух канаток в районе обсерватории.