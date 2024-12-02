Сотни отелей примут туристов на Эльбрусе

В зимний период курорт Эльбрус подготовил свыше 250 отелей и гостиниц, где одновременно могут разместиться 7 тыс туристов. Открытие сезона - 14 декабря.

На курорте Эльбрус туристов со всей страны и мира готовы принять более 250 объектов размещения – отели, гостиницы, хостелы и глэмпинги, передали в Минтуризма КБР.

Одновременно на курорте могут проводить отдых свыше 7 тыс путешественников, отметили в министерстве.

Спасатели, сотрудники МВД и медики будут следить за безопасностью на курорте и ближайшей к нему территории.

«На охрану правопорядка на весь период горнолыжного сезона в курортной зоне национального парка „Приэльбрусье“ суммарно планируется задействовать до одной тысячи сотрудников органов внутренних дел. В резерве — еще 143 сотрудника МВД и 25 сотрудников Росгвардии»

- заместитель министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов

При курорте также будут работать парковки, на которых можно будет оставить свой автомобиль. Самая крупная из них вмещает порядка 800 машин и состоит из трех ярусов.

Напомним, что открытие горнолыжного сезона на курорте Эльбрус состоится уже завтра, 14 декабря.