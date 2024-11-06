Москва надеется на участие Пашиняна в саммите СНГ

В России выразили надежду, что премьер Армении приедет на саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано на 25-26 декабря.
Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин высказался по поводу предстоящего неформального саммита лидеров стран СНГ.
Замруководителя внешнеполитического ведомства России сообщил, что на саммит приглашены все главы государств Содружества.
Дипломат выразил надежду, что на мероприятие приедут все приглашенные, в том числе премьер Армении Никол Пашинян
Стоит добавить, что неформальный саммит глав государств-членов Содружества состоится 25-26 декабря в Санкт-Петербурге.