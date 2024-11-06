Вестник Кавказа

Москва надеется на участие Пашиняна в саммите СНГ

Москва надеется на участие Пашиняна в саммите СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России выразили надежду, что премьер Армении приедет на саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано на 25-26 декабря.

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин высказался по поводу предстоящего неформального саммита лидеров стран СНГ.

Замруководителя внешнеполитического ведомства России сообщил, что на саммит приглашены все главы государств Содружества.

Дипломат выразил надежду, что на мероприятие приедут все приглашенные, в том числе премьер Армении Никол Пашинян

Стоит добавить, что неформальный саммит глав государств-членов Содружества состоится 25-26 декабря в Санкт-Петербурге.

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