Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ – Песков

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна будут ждать в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава правительства Армении Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ, который будет проходить в течение двух дней в конце декабря в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Питере ждут обязательно, президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его, наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге"

– представитель Кремля

По его словам, саммит традиционно будет проходить в неформальной обстановке. Тем не менее, обратил внимание Песков, повестка мероприятия обещает быть весьма содержательной.

Пресс-секретарь Путина также уточнил ситуацию с сегодняшним визитом Пашиняна в Москву на заседание Евразийского межправсовета.

Он отметил, что встречи Владимира Путина с Николом Пашиняном не планируется, так как в этот раз глава армянского правительства участвует в мероприятии по линии премьер-министров.