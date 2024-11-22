Жапаров покинул пост премьера Кыргызстана

В Кыргызстане с поста премьера республики ушел Акылбек Жапаров. Временным главой правительства стал Адылбек Касымалиев.
Акылбек Жапаров оставил пост премьер-министра Кыргызстана, передали в пресс-службе кыргызского президента.
Соответствующий указ подписан главой государства Cадыром Жапаровым. Отмечается, что освобожденный от должностных обязанностей премьер перейдет на другое место работы.
И.о. главы правительства стал Адылбек Касымалиев. Указом президента страны Жапарова он оставил ранее занимаемый пост.
Сообщается, что перестановок в кабмине республики не планируется.
Отметим, что Акылбек Жапаров занимал пост премьера с 2021 года.