В Казахстан и Кыргызстане произошли землетрясения

Этим утром два землетрясения были зафиксированы в Центральной Азии. Ранним утром тряхнуло горы на юге Кыргызстана, затем подземные толчки случились в Туркестанской области Казахстана.

В понедельник в Центральной Азии было зарегистрировано два небольших землетрясения.

Землетрясение силой 3 балла произошло в 05:41 по местному времени в Кыргызстане. Сейсмологи уточнили, что эпицентр находился в 11 км к юго-востоку от села Орказганна юге республики.

Затем в 08:31 в Казахстане сейсмоактивность была выявлена в Туркестанской области.

«Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила: Туркестанская область, Мактааральский район, с. Атакент 2 балла»

– МЧС Казахстана

Отметим, что оба подземных толчка не привели к разрушениям или пострадавшим - землетрясения почти не ощущались.